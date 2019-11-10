Гавана, 11 ноября, 2019, 01:49 — ИА Регнум. С решительным осуждением произошедшего в Боливии государственного переворота, в ходе которого ушёл с поста президента Эво Моралес, выступил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. Соответствующее заявление глава МИД сделал в Twitter.

EneasMx Эво Моралес, Николас Мадуро, Рауль Кастро, Даниэль Ортега. 2017

«Министерство иностранных дел Кубы решительно осуждает государственный переворот в Боливии», — заявил министр, выразив свою солидарность с «братом» Моралесом, являющимся символом притязаний коренных народов Америки.

«Мир должен мобилизоваться ради жизни и свободы Эво», — завершил сообщение глава МИД Кубы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Боливии подал в отставку и покинул столицу, после того как боливийские военные потребовали его отставки.