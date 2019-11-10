Багдад, 11 ноября, 2019, 01:45 — ИА Регнум. В столице Ирака произошли новые столкновения между военными и протестующими, ранения в ходе беспорядков получили около 20 человек, 10 ноября передает агентство Reuters.

U.S. Air Force Иракские полицейские

Столкновения происходили за пределами багдадской площади Тахрир, которая является главным местом протестов все последние недели. На самой площади протесты проходили относительно мирно.

Как сообщало ИА REGNUM, также 10 ноября произошло серьезное столкновение между демонстрантами и военными в Эн-Насирии на юге Ирака. Силы безопасности применили против демонстрантов боевые патроны, погибли трое протестующих.

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