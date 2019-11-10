Багдад, 11 ноября, 2019, 01:35 — ИА Регнум. Военные разогнали акцию протеста в Эн-Насирии на юге Ирака, 10 ноября передает агентство Reuters.

U.S. Air Force Иракские солдаты

По информации медиков, в ходе разгона демонстрантов использовалось огнестрельное оружие. Погибли трое протестующих, ранения получили около ста человек.

Общее число погибших в ходе протестов и беспорядков в Ираке с начала октября составляет около 300 человек.

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