Башкирия, 23 сентября, 2011, 12:28 — ИА Регнум. В Уфе (Башкирия) в отношении должностных лиц ООО "Ренессанс Плюс", который обманул дольщика на сумму 1,6 млн рублей, возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Об этом 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщил сотрудник пресс-службы прокуратуры РБ.

"В ходе прокурорской проверки установлено, что в марте 2009 года между ООО "Ренессанс Плюс" в лице руководства и дольщиком заключен договор соинвестирования строительства жилого дома, - рассказывает сотрудник пресс-службы. - Согласно договору предприятие передает в IV квартале 2009 года 2-комнатную квартиру в Кировском районе города Уфы. По договору гражданин передал свыше 1 млн 600 тысяч рублей. Однако полученными денежными средствами один из руководителей организации распорядился по своему усмотрению, а указанную квартиру реализовал вторично".

Отметим, что в Уфе от недобросовестных застройщиков пострадали около 2.500 человек.