Киев, 11 ноября, 2019, 01:25 — ИА Регнум. Украинские военные могут в любой момент вернутся на позиции до начала разведения сил в Донбассе в случае срыва перемирия, об этом в эфире телеканала «1+1» заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

«Мы можем в течение очень короткого времени вернуться на наши позиции. У нас такие сценарии проработаны», — заявил министр, подчеркнув, что пока разведение войск идет четко по плану.

По мнению главы минобороны Украины, срыв перемирия может произойти из-за провокаций со стороны военных непризнанных Киевом республик Донбасса.

Между тем «Донецкое информационное агентство» сообщило 10 ноября, что только за последние сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 218 боеприпасов. В общей сложности интенсивность обстрелов республики после отвода войск в Петровском возросла в 10 раз.