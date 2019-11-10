Премьер Польши похвалил США, поругал Францию и напомнил об агрессии России
Варшава, 11 ноября, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетовал на недостаточную любовь ряда стран Евросоюза к США и блоку НАТО 10 ноября в интервью The Financial Times.
Больше всех от Моравецкого досталось Франции и её президенту Эммануэлю Макрону, ранее обвинившему Североатлантический альянс в несостоятельности.
Моравецкий отметил, что Франция тратит менее 2% ВВП на оборону, как и многие другие страны ЕС в составе военного блока.
Также премьер-министр Польши обрушился с критикой на Германию и Францию за поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2» — по его мнению, это все равно, что «оплачивать… европейскими деньгами российское оружие».
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