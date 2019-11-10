Варшава, 11 ноября, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетовал на недостаточную любовь ряда стран Евросоюза к США и блоку НАТО 10 ноября в интервью The Financial Times.

Chancellery of the Prime Minister of Poland Матеуш Моравецкий

«США всегда поддерживали Европу, и если бы не помощь США, Европа не освободилась бы от немецко-фашистской оккупации» , — заявил Моравецкий американскому изданию.

Больше всех от Моравецкого досталось Франции и её президенту Эммануэлю Макрону, ранее обвинившему Североатлантический альянс в несостоятельности.

«Я думаю, что сомнения президента Макрона… могут заставить других союзников задуматься, что именно Франция должна быть обеспокоена соблюдением (пункта о взаимной обороне НАТО)» , — сообщил премьер-министр Польши.

Моравецкий отметил, что Франция тратит менее 2% ВВП на оборону, как и многие другие страны ЕС в составе военного блока.

«Дело не в отсутствии у США приверженности альянсу, а в отсутствии взаимности со стороны некоторых европейских союзников» , — заключил Моравецкий.

Также премьер-министр Польши обрушился с критикой на Германию и Францию за поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2» — по его мнению, это все равно, что «оплачивать… европейскими деньгами российское оружие».

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