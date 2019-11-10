Ла-Пас, 11 ноября, 2019, 01:05 — ИА Регнум. После заявления об отставке с поста президента Боливии Эво Моралес вылетел из столицы государства Ла-Пас, об этом сообщает портал Merca2.0.

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Сообщается, что Моралес приземлился в Кочабамбе, департаменте, где он состоялся как политик.

Самолет президента находится под охраной военно-воздушных сил Боливии, которые намерены поддерживать Моралеса.

По данным источника, самолет главы государства направил запросы на посадку в Аргентину и соседние страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отставке Моралеса. Президент Боливии объявил о решении покинуть свой пост после соответствующего призыва боливийских военных.