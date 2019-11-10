Киев, 11 ноября, 2019, 00:23 — ИА Регнум. В отдалённой перспективе армия Украина будет комплектоваться не по призыву. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает местный телеканал «1+1».

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"Это не будет скоро, это не будет в течение года, но это моя персональная цель — отменить призыв. И это позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии, согласно стандартам НАТО», — сказал Загороднюк.

По его словам, каждый военный в стране должен иметь чётко выстроенную военную карьеру.

Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перед министром обороны Загороднюком до конца года привести систему управления обороной страны в соответствие со стандартами НАТО.