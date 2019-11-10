Варшава, 11 ноября, 2019, 00:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке «оплаты российского оружия» из-за участия в проекте «Северный поток — 2». Польский политик заявил об этом 10 ноября в интервью Financial Times.

Premier.gov.pl Матеуш Моравецкий

«Nord Stream 2 — это оплата нашими европейскими деньгами российского оружия… Действительно, расстраивает, когда видишь, что такой проект пользуется такой поддержкой со стороны ключевых государств — членов ЕС» , — заявил Моравецкий.

Моравецкий отметил, что хотел бы «сотрудничества с мирной и демократической Россией, но Россия — не мирная, а довольно агрессивная».

Отметим, в настоящий момент Польша и Норвегия строят «альтернативный» газопроводу Nord Stream 2 газопровод Baltic Pipe.

По проекту, оба газопровода пересекаются в территориальных водах Дании, власти которой дольше всех стран северной Европы препятствовали строительству второй ветки «Северного потока».

Читайте также: Дании не хватило аргументов, чтобы тормозить «Северный поток — 2» — мнение