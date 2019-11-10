Санкт-Петербург, 10 ноября, 2019, 23:36 — ИА Регнум. В воскресенье, 10 ноября, в Санкт-Петербурге температура воздуха поднялась до рекордных показателей для этого времени года — плюс 9,6 градусов по Цельсию. Об этом 10 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook.

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По его словам, сегодня обновился рекорд максимальной температуры воздуха за всю историю метеорологических наблюдений.

«В 15 часов температура воздуха составила плюс 9,6 градуса, это на 0,1 градуса выше, чем было ровно 80 лет назад», — заявил синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге ночь с 7 на 8 ноября стала самой холодной ночью с начала осени.