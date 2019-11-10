Краснодар, 10 ноября, 2019, 23:31 — ИА Регнум. В Северском районе Краснодарского края сотрудники МЧС локализовали три очага природных лесных пожаров, сообщили в регионального главном управлении ведомства.

U.S. Air Force Academy Тушение лесного пожара

Отмечается, что сегодня, 10 ноября, авиация осуществила шесть сбросов воды на очаги пожаров общим объемом 30 тонн. К ликвидации природных пожаров привлечена группировка в составе более 500 человек и 60 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько лесных пожаров общей площадью более 15 гектаров тушат спасатели в Краснодарском крае. Причина всех возгораний — неосторожное обращение с огнем.

Ранее пожары были локализованы в Смоленском участковом лесничестве, рядом со станицей Крепостная, на площади 9,9 га, а также в районе станицы Ставропольская на площади 2,5 га.

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