Вашингтон, 10 ноября, 2019, 23:32 — ИА Регнум. В понедельник, 11 ноября 2019 года, жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — прохождение Меркурия по середине диска Солнца. Об этом 10 ноября сообщает CNN.

GooKingSword Меркурий

По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), это явление происходит лишь 13 раз за 100 лет.

В следующий раз наблюдать такой транзит можно будет только в 2032 году. В этом году Меркурию потребуется более 5 часов, чтобы пройти от одной стороны Солнца к другой.

Единственными местами на планете, где это астрономическое явление нельзя будет увидеть — это Австралия и большая часть Азии и Аляски.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы и юго-западной части России смогут наблюдать начальные фазы транзита 11 ноября после 15:30 по московскому времени.