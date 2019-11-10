Багдад, 10 ноября, 2019, 23:04 — ИА Регнум. В Ираке в результате взрыва самодельного взрывного устройства пострадали пять военнослужащих из Италии, сообщает 10 ноября Associated Press.

Mvd.gov.kg Взрыв

По данным издания, пострадавшие были эвакуированы вертолетом в госпиталь в Багдаде. Трое из пяти раненых находятся в тяжёлом состоянии.

Итальянские военнослужащие обучали иракские силы безопасности борьбе против террористов, уточняет Associated Press.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября два взрыва прогремели в «зеленой зоне» иракской столицы Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства. Одна из ракет упала рядом с посольством Турции, вторая — взорвалась у моста аль-Харисийя.

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