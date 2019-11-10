Иерусалим, 10 ноября, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Израильские нейробиологи из Научного института Вейцмана в Реховоте установили, что некоторые люди могут чувствовать запахи, несмотря на то, что в их мозге отсутствуют структуры, ответственные за обработку обонятельных сигналов носа. Об этом сообщает sciencenews.org со ссылкой на Neuron.

Цитата из к/ф «Парфюмер: История одного убийцы». Реж. Том Тыквер. 2006. Франция — Германия — Испания Обоняние

«Я не уверен, что информация из учебника о том, как работает [обонятельная] система, является правильной», — отметил нейробиолог Ноам Собел.

Исследователи с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) просканировали мозг нескольких участниц эксперимента и установили, что у них в структуре головного мозга отсутствуют обонятельные луковицы. Однако, женщины могли чувствовать и различать различные запаха.

В дальнейшем ученые проанализировали 1113 результатов МРТ головного мозга людей, у которых предположительно также отсутствовали обонятельные луковицы, но при этом они чувствовали запахи. Этот анализ выявил еще трёх женщин, которые соответствовали предыдущим двум участницам исследования. Примечательным оказался тот факт, что как в оригинальной паре, так и в обнаруженной тройке, по одной из женщин были левшами.

Полученные данные позволили нейробиологам сделать вывод о том, что около 0,6% женщин и 4,25% женщин-левшей во всем мире не имеют видимых обонятельных луковиц, но это им не мешает воспринимать запахи.

Как сообщало ИА REGNUM, исследование, проведённое учёными США, позволило выявить связь между утратой остроты обоняния и увеличением риска внезапной смерти у людей пожилого возраста. Так, показатели смертности у пожилых людей со сниженным обонянием, несмотря на видимое здоровье, превосходили сходные показатели в группе, не утративших обоняние, на 46%.