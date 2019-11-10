Вашингтон, 10 ноября, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Ученые Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института разработали роботов, которые могут самостоятельно собираться в различные структуры и осуществлять взаимодействие с друг другом. Об этом сообщает портал MIT News.

Twitter@maximaxoo Самособирающиеся блоки

Разработке присвоили имя M-Block 2.0. Это самосборный роботизированный куб, который может вскарабкиваться на аналогичный куб, прыгать в воздухе и кувыркаться на земле.

Кроме этого, роботы могут «общаться» между собой, используя систему, подобную штрих-коду, размещенной на каждой стороне блока, которая позволяет модулям идентифицировать друг друга.

Перемещаются робокубы за счет маховика, который расположен внутри, скорость его вращения достигает 20 тыс оборотов в минуту. Крепиться друг к другу им позволяют размещенные на внешней стороне магниты. Именно эта способность соединяться между собой и образовывать различные фигуры по заданному сценарию делает разработку уникальной, так как в будущем эта способность, по мнению исследователей, может быть использована при проведении спасательных операций, в медицине и производстве, а также в создании игр.

Как сообщало ИА REGNUM, американские инженеры разработали летающих микророботов, похожих на пчёл, устойчивых к столкновениям с препятствиями и друг с другом. Эти свойства можно использовать при обследовании сильно загроможденных пространств, например обломков завалов при поисково-спасательных операциях.