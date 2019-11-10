Париж, 10 ноября, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Во Франции сотрудники полиции изъяли у наркокурьеров оружие и порядка 700 кг кокаина, сообщает 10 ноября Franceinfo.

Brunoguzzi Полиция. Франция

По данным издания, злоумышленники хранили наркотики в жилом помещении недалеко от порта в Гавре. Также в их жилище нашли автомат Калашникова и патроны к нему. По данному факты были задержаны три человека.

По предварительным данным, кокаин был привезен ими из Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер объявил о создании нового органа под названием «Офаст» для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в рамках нового антинаркотического плана. Новая структура заменит центральное управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (Ocrtis), репутация которого была испорчена скандалами.

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