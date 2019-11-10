Петровское, ДНР, 10 ноября, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Националисты из экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли автомобиль «Урал» Вооруженных сил Украины (ВСУ), который следовал с участка отвода сил «Петровское — Богдановка», об этом 10 ноября сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Mil.gov.ua Украинский силовик

Отмечается, что боевики обстреляли из РПГ автомобиль ВСУ в районе села Новогнатовка. В результате обстрела погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября войска Донецкой Народной Республики и вооруженные силы Украины начали разведение сил в районе населенного пункта Петровское.

В 13:00 по московскому времени со стороны войск ДНР была запущена сигнальная ракета белого цвета. Спустя несколько минут аналогичная ракета была запущена с украинской стороны.

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