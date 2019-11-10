Вашингтон, 10 ноября, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе визита в Турцию на следующей неделе заявит турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану о неприемлемости закупок Анкарой российских ЗРК С-400, сообщил в эфире CBS советник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О-Брайен.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК С-400

«Если Турция не избавится от С-400, то, вероятно санкции в соответствии с законом CAATSA пройдут в конгрессе с подавляющей поддержкой обеих стран», — сказал он, добавив, что в Вашингтоне были очень недовольны решением Турции приобрести С-400.

По его словам, в Североатлантическом альянсе нет места для С-400, для значительных закупок российского оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей США одобрила законопроект о введении санкций в отношении Турции в связи с её военной операцией в Сирии, закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, а также приняла решение о признании геноцида Турции в отношении армян. В свою очередь в Анкаре заявили, что соответствующее решение подрывает турецко-американские отношения.

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