Москва, 10 ноября, 2019, 19:46 — ИА Регнум. В Москве в конференц-зале Российской государственной библиотеки 14 ноября 2019 года состоится первое мероприятие цикла иммерсивных чтений «Божественной комедии» Данте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Сандро Боттичелли. Данте. 1495 г

Автором идеи культурно-образовательного проекта «Данте. Тайные Миры» выступил генеральный консул Италии в Москве Франческо Форте.

Цикл мероприятий будет состоять из 12 публичных лекций, которые будет читать лично консул Италии в сопровождении приглашенных гостей. Их периодичность будет составлять один-два раза в месяц до мая 2020 года. Проект реализуется под патронатом посла Италии в России Паскуале Терраччано.

Кроме этого, в рамках проекта организована выставка уникальных изданий «Божественной комедии» Данте и других авторов из архивов Государственной библиотеки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Москве прошел первый масштабный фестиваль чешской культуры, организаторами которого выступили Российская государственная библиотека совместно с Посольством Чешской Республики в РФ и Чешским центром.