Вольфсбург, Германия, 10 ноября, 2019, 19:37 — ИА Регнум. Леверкузенский «Байер» одержал победу над «Вольфсбургом» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Дейнека. Футбол. 1924

В составе «Байера» голы забили полузащитник Карим Беллараби на 25-й минуте и нападающий Паулинью на шестой минуте компенсированного времени.

На сегодняшний день «Байер» занимает восьмое место в чемпионате Германии, в активе команды 18 очков после 11 туров. «Вольфсбург» идёт на 10-м месте с 17 очками.

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