Вулвергемптон, Великобритания, 10 ноября, 2019, 19:26 — ИА Регнум. «Вулверхэмптон» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Александр Дайнека. Вратарь. 1934

В составе «Вулверхэмптона» голы забили полузащитник Рубен Невеш и нападающий Рауль Хименес. «Астон Вилла» смогла ответить мячом в исполнении хавбека Махмуда Хассана.

На данный момент «Вулверхэмптон» занимает восьмое место в чемпионате Англии, в активе команды 16 очков после 12 матчей. «Астон Вилла» с 11 очками идёт на 17-м месте.

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