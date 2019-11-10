Председатель парламента Грузии обратился к живущим в «зоне оккупации»
Тбилиси, 10 ноября, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии, заявив, что в Грузии им всегда готовы прийти на помощь, передает 10 ноября Первый канал Грузинского телевидения.
Председатель парламента отметил, что Грузия предлагает жителям «оккупированных территорий» возможности для бизнеса, образования, путешествий, социальные и медицинские программы. Спикер выразил уверенность, что Грузия сможет вернуть утерянные земли.
Напомним, Тбилиси пристально следит за событиями в Южной Осетии. Недавно скончалась 70-летняя жительница приграничного посёлка Ленингор, в Грузии заявили, что смерть связана с отсутствием квалифицированной медпомощи в Цхинвале. Затем другая женщина упала в колодец, получила множественные повреждения. В Грузии Южную Осетию обвинили в том, что больную не пустили на лечение в Тбилиси.