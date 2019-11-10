Тбилиси, 10 ноября, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии, заявив, что в Грузии им всегда готовы прийти на помощь, передает 10 ноября Первый канал Грузинского телевидения.

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«Обращаюсь к нашим абхазским братьям и сёстрам, к нашим согражданам, проживающим на оккупированных территориях Южной Осетии, в Цхинвали, — в любое время, в течение всей недели, днём и ночью, мы всегда готовы помочь любому человеку, который нуждается в медицинских или других услугах, — заявил Талаквадзе.

Председатель парламента отметил, что Грузия предлагает жителям «оккупированных территорий» возможности для бизнеса, образования, путешествий, социальные и медицинские программы. Спикер выразил уверенность, что Грузия сможет вернуть утерянные земли.

«В эти дни, когда они не позволили пожилому человеку получить медицинскую помощь, а одному из их пациентов по-прежнему не дают такую возможность, это свидетельствует об их отношении к людям и правам человека. Это ещё раз показывает, какова реальная ситуация на оккупированных территориях. Это не сможет продлиться долго. Как в свое время рухнула Берлинская стена, настанет время, когда неизбежно развалится возведённая Российской Федерацией в Грузии стена незаконных заграждений, и Грузия объединится», — сказал Арчил Талаквадзе.

Напомним, Тбилиси пристально следит за событиями в Южной Осетии. Недавно скончалась 70-летняя жительница приграничного посёлка Ленингор, в Грузии заявили, что смерть связана с отсутствием квалифицированной медпомощи в Цхинвале. Затем другая женщина упала в колодец, получила множественные повреждения. В Грузии Южную Осетию обвинили в том, что больную не пустили на лечение в Тбилиси.