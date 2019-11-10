Рим, 10 ноября, 2019, 19:08 — ИА Регнум. Римский «Лацио» одержал победу над «Лечче» в матче 12-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Twitter@OfficialSSLazio Итоги матча

В составе «Лацио» дубль оформил полузащитник Хоакин Корреа оформил дубль. Ещё по голу забили хавбек Сергей Милинкович-Савич и форвард Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти.

В составе «Лечче» точными ударами отметились форварды Джанлука Лападула и Андреа Ла Мантия.

В настоящее время «Лацио» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, на счету команды 24 очка после 12 матчей. «Лечче» идёт на 16-м месте с 10 очками.

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