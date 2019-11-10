Санкт-Петербург, 10 ноября, 2019, 19:16 — ИА Регнум. В рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума в Российском институте истории искусств 16 ноября состоится круглый стол по обсуждению проекта федерального закона «О культуре». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

DmitriyGuryanov Российский институт истории искусств

Ведущим круглого стола выступит директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева (Института наследия) Владимир Аристархов.

В качестве спикеров к обсуждению приглашены президент Регионального общественного фонда изучения наследия П.А. Столыпина, исполнительный директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло, народный артист РФ Николай Бурляев, президент ассоциации «Лермонтовское наследие» Михаил Лермонтов и первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главный редактор портала «Религия и СМИ» Александр Щипков.

В рамках круглого стола эксперты озвучат свои предложения для концепции законопроекта.

Напомним, концепция проекта федерального закона «О культуре» была впервые представлена на парламентских слушаниях в Государственной думе 22 марта 2019 года. В мае 2019 года документ был также рассмотрен на заседании Общественного совета при Минкультуры России.