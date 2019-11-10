Сочи, Краснодарский край, 10 ноября, 2019, 18:55 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу на выезде над «Сочи» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Twitter@pfc_cska Итоги матча

На седьмой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой. Однако спустя девять минут защитник сочинской команды Миха Мевля срезал мяч в свои ворота.

Тем не менее, на перерыв футболисты «Сочи» ушли, ведя в счёте — отличился форвард Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти. Однако удержать преимущество им не удалось. ЦСКА в течение трёх минут забил два мяча, голы на свой счёт записали Иван Обляков и Фёдор Чалов.

В настоящее время ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 30 очков после 16 матчей. «Сочи» идёт на 16-м месте с 13 очками.

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