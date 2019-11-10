Москва, 10 ноября, 2019, 18:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил народную артистку СССР композитора Александру Пахмутову высшей наградой РФ — орденом Андрея Первозванного.

Kremlin.ru Путин поздравляет Пахмутову с 90-летним юбелеем

Российский лидер сегодня, 10 ноября, посетил концерт Пахмутовой в Большом театре, чтобы поздравить ее с 90-летним юбилеем.

Путин поднялся на сцену и вручил композитору букет цветов и заявил, что наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного. Церемония вручения позже состоится в Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM, народная артистка СССР Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в Бекетовке (ныне Волгоград). Её музыкальная биография насчитывает свыше 400 авторских популярных композиций, а также большое число произведений, написанных для симфонического оркестра.

Пахмутова автор таких хитов как «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Нежность», «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей», прощальную песню Олимпиады-80 «До свиданья, Москва» и многих других.