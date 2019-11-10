Ереван, 10 ноября, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Армению с официальным визитом, сообщает 10 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

В программе визита Лаврова предусмотрены встречи с президентом и премьер-министром Армении, переговоры с главой МИД Армении и «возложение венка к вечному огню на мемориальном комплексе памяти жертв геноцида армян».

Главы МИД двух стран в ходе переговоров также обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

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