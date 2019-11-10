Дамаск, 10 ноября, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Как минимум восемь человек погибли, ещё 13 пострадали в результате подрыва автомобиля со взрывчаткой в провинции Ракка на севере Сирии. Об этом 10 ноября сообщает телеканал Al-Hadath.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Взрыв произошёл в населённом пункте Сулюк. По предварительным данным, автомобиль со взрывчаткой был подорван одной из радикальных террористических группировок.

Пострадавшие были госпитализированы. Состояние нескольких раненых медики оценивают как крайне тяжёлое.

Населённый пункт Сулюк находится на территории, которая контролируется турецкими войсками, проводящими совместно с сирийской оппозицией операцию «Источник мира» на севере Сирии, целью которой является создание зоны безопасности для возвращения беженцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 19 человек в результате взрыва заминированного автомобиля в сирийском пограничном городе Телль-Абъяд. Ещё 29 человек получили травмы в результате взрыва.