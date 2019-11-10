Москва, 10 ноября, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Официальный представитель телеведущего Леонида Якубовича Табриз Шахиди опроверг появившуюся в СМИ информацию о проведенной якобы накануне хирургической операции российскому шоумену в одной из московских клиник. Об этом 10 ноября Шахиди рассказал в беседе изданию RT.

A.Savin Леонид Якубович

По его словам, Якубович находится в полном здравии и хирургических вмешательств не производилось и не планируется.

«В планах — съёмки в рекламных проектах и подготовка очередных выпусков «Поля чудес», — заявил Шахиди.

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что из-за проблем со здоровьем телеведущему Леониду Якубовичу была проведена операция по установке кардиостимулятора в одной из московских клиник.