Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 11 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 11 ноября: в 1941 году духовенство выпустило третье обращение к верующим. В 1944 году между СССР и Канадой заключеносоглашение о военно взаимопомощи.

11 ноября 1941 года духовенство Святой Православной Русской Патриаршей Церкви выпустило из Ульяновска обращение к населению. В нём говорится, что «могучее русское воинство начинает расправлять свои богатырские плечи, готовясь нанести сокрушительный удар вероломному врагу. Великая и благословенная Русь крепнет и удесятеряет свои силы на поле брани».

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