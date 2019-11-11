Война: СССР заключил с Канадой соглашение о взаимопомощи. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Москва, 11 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 11 ноября: в 1941 году духовенство выпустило третье обращение к верующим. В 1944 году между СССР и Канадой заключеносоглашение о военно взаимопомощи.
11 ноября 1941 года духовенство Святой Православной Русской Патриаршей Церкви выпустило из Ульяновска обращение к населению. В нём говорится, что «могучее русское воинство начинает расправлять свои богатырские плечи, готовясь нанести сокрушительный удар вероломному врагу. Великая и благословенная Русь крепнет и удесятеряет свои силы на поле брани».
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