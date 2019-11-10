Перемышль, Калужская область, 10 ноября, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Проект театральной студии «Создание исторического телеспектакля «Елизавете, ангелу земному…», действующей при храме Рождества Пресвятой Богородицы села Перемышль Калужской области» стал победителем второго конкурса 2019 года Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. Проект посвящён основательнице Марфо-Мариинской обители милосердия великой княгине Елизавете ФёдоровнеРомановой, сообщили 10 ноября корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Hram-rpb.cerkov.ru Основательница Марфо-Мариинской обители милосердия великая княгиня Елизавета Фёдоровна Романова

В 2018 году театральным кружком при сельском храме, который возглавляет режиссёр Татьяна Копер, был создан спектакль «Святая семья», посвящённый семье Николая Романова — последнего российского императора. Этот спектакль имел у зрителя немалый успех, и получил многочисленные положительные отзывы. Спектакль «Елизавете, ангелу земному…», победивший на конкурсе Фонда президентских грантов станет продолжением этой работы о жизни и деятельности царской династии Романовых. На основе спектакля планируется создать его телевизионную версию и показать в прямом эфире калужской областной телерадиокомпании «Ника ТВ», а так же разместить на региональном молодёжном портале Клён ТВ.

Проект драмкружка при сельском храме «Елизавете, ангелу земному…» посвящён историю жизни, любви и смерти Елизаветы Романовой — немецкой принцессы, искренне полюбившей не только своего русского мужа — великого князя Сергея Романова, но и Россию, и православие, и оставшейся верной своей любви даже ценой собственной жизни. После смерти мужа, убитого террористами, Елизавета Фёдоровна Романова осталась в России, приняла монашество, основала московскую Марфо — Мариинскую обитель милосердия и посвятила свою жизнь Богу и служению больным и обездоленным людям. После Октябрьской революции над ней нависла большая опасность, но она отказалась покидать Россию и была убита большевиками в 1918 году. В 1992 году Елизавета Фёдоровна Романова прославлена Русской Православной Церковью в лике святых.