Крестцы, Новгородская область, 10 ноября, 2019, 13:04 — ИА Регнум. В Крестецкий район Новгородской области сегодня, 10 ноября, для усиления областной группировки спасателей прибыли спасатели Невского спасательного центра МЧС России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области, это 51 человек и восемь единиц техники.

ГУ МЧС России по Новгородской области Невский спасательный центр в Крестцах

Спасатели ведут восстановительные работы: разбирают заторы на реках, убирают поднятый водой мусор, откачивают воду и просушивают помещения, а также доставляют все необходимое жителям домов, отрезанных от суши.

«На сегодняшний день в Крестцах вода ушла из домов, оставаясь на придворовых территориях и в подвальных помещениях», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области.

По данным на 8 утра 10 ноября, в Новгородской области оставались подтопленными 36 населённых пунктов в десяти районах. Всего подтоплено 27 жилых домов, в которых проживает 65 человек, 64 приусадебных участка. Повреждены 17 участков дорог и девять мостов, к двум населённым пунктам всё ещё нет сухопутного проезда — они отрезаны от «большой земли».