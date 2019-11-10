В Китае задержали хакерскую группировку, управлявшую крупнейшим ботнетом
Пекин, 10 ноября, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Полиция Китая арестовала преступную группировку, управляющую ботнетом из 200 тысяч заражённых сайтов. Об этом сообщает ZDNet.
По данным издания, расследование деятельности киберпреступников продолжалось два года. Задержания начались 4 ноября. В течение недели полиция Китая в 20 городах задержала 41 подозреваемого в создании ботнета (сеть заражённых компьютеров). У подозреваемых было конфисковано около 10 млн юаней ($1,4 млн).
Отмечается, что преступники использовали сеть из 200 тысяч заражённых сайтов для организации DDoS-атак. Также ботнет использовался для рассылки спам-сообщений, показа вредоносной рекламы и майнинга криптовалюты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года специалисты компании Avast рассказали о выявленном ботнете, ориентированном на жителей России. Вирус, действовавший с 2016 года, мог поразить до 800 тысяч мобильных устройств, а созданная сеть использовалась для атак на компьютерные системы российских банков.