Белозёрский район, Курганская область, 10 ноября, 2019, 11:29 — ИА Регнум. В Курганской области обсерваторию Савин-1 в Белозёрском районе, которую ещё называют «зауральским Стоунхенджем» ждёт масштабная реконструкция. Финансы на данный объект Курганский государственный университет и «Зауральское общество друзей истории, археологии и культуры» получат из Фонда президентских грантов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Пресс-служба КГУ Проект реконструкции Савин-1

Обсерватория Савин-1 была обнаружена Михаилом Вохменцевым ещё в 80-х годах прошлого века. Данный памятник археоастрономии федерального значения относится к концу эпохи энеолита — ранней бронзы или к первой половине III тысячелетия до нашей эры.

Открытие комплекса Савин-1 намечено на 1 ноября 2020 года.