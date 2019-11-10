Пекин, 10 ноября, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Китайская компания Xiaomi начала рассылку стабильной версии программной оболочки MIUI 11 для второй партии мобильных устройств. Об этом сообщает GizmoChina.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Xiaomi

MIUI — фирменная прошивка Xiaomi для смартфонов и планшетов, работающих на базе операционной системы Android. Компания Xiaomi представила одиннадцатую версию прошивки в октябре, после чего начала поэтапное развертывание новой MIUI.

Во вторую волну рассылки обновления MIUI попали следующие модели смартфонов: Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi MIX 2, Redmi Note 7, Mi CC9 Mito Customized Edition, Mi 9, Redmi K20 Pro, Mi CC9, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi Note 6 Pro, Mi Note 3, Redmi Note S2, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi Note 5A High Edition и Redmi 7A.

В новой версии прошивки изменён дизайн значков и анимация в пользовательском интерфейсе. Также добавлен энергосберегающий «сверхтёмный» режим и новые динамические звуковые эффекты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года новую версию программной оболочки MIUI получили смартфоны Mi 9 SE, Mi MIX 2, Mi MIX 2S, Mi 8, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7 и Redmi K20.