Сан-Антонио, США, 10 ноября, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» уверенно обыграл баскетболистов «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

(сс) Keith Allison Джейлен Браун в составе баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Игра состоялась на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась победой гостей со счетом 115:135.

Наиболее результативным игроком встречи оказался форвард Джейлен Браун, набравший 30 очков в матче. Ещё 26 очков набрал его коллега по клубу — защитник Кемба Уокер.

В составе «Сан-Антонио» самым результативным стал форвард Демар Дерозан, который смог набрать во встрече 22 очка. Его партнёр по клубу — австралийский защитник «Спёрз» Патти Миллз, записал в свой актив 20 очков в игре.

Отметим, это седьмая подряд победа «Селтикс». Для №Сант-Антонио» данное поражение стало четвертым за последние шесть матчей.