Санкт-Петербург, 10 ноября, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков по прозвищу «Гоблин» на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, в каком состоянии находился доцент Санкт-Петербургского университета Олег Соколов, который подозревается в убийстве своей бывшей студентки, накануне этой ужасной трагедии.

Дарья Драй ИА REGNUM Дмитрий Пучков

Пучков был знаком с доцентом Соколовым и на YouTube-канале Гоблина был опубликован ряд видео с участием историка.

По словам Пучкова, Соколов был человеком «чрезвычайно эмоциональным», но при этом очень серьезным и очень глубоким специалистом с прекрасным чувством юмора. Он великолепно владел французским языком.

Также Пучков утверждает, что Соколов подвергался многолетней систематической травле со стороны своих недоброжелателей.

При этом Гоблин подчеркнул, что, конечно же, «оправданий за такие деяния не бывает», имея в виду убийство бывшей студентки. Пучков затрудняется назвать причину произошедшего, но он выразил надежду, что это сможет сделать следствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранним утром 9 ноября доцента Соколова, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, извлекли из реки Мойка в Санкт-Петербурге. Тут же из воды достали рюкзак, в котором были найдены отрубленные по локоть женские руки.

Было возбуждено уголовное дело. Силовики пришли с обыском на квартиру Соколова. Там представилась страшная картина — в квартире находилось расчлененное женское тело с отрубленной головой. Выяснилось, что это бывшая студентка Соколова и его возлюбленная Анастасия Ещенко.

Соколов оформил явку с повинной, признался в убийстве и заявил, что раскаивается. Тело своей жертвы он расчленил, чтобы от него избавиться.