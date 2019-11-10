Оттава, 10 ноября, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» уверенно переиграл команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

(сс) kaatiya Хоккеист «Оттава Сенаторз»

Игра состоялась на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

Хозяева сразу выглядели предпочтительнее и уже до первого перерыва забросили три безответные шайбы. Отличились Филип Хлапик (9-я минута), российский форвард «Оттавы» Владислав Наместников (17-я) и Жан-Габриэль Пажо (17-я).

Во втором периоде гости смогли отыграть одну шайбу усилиями российского форварда «Каролины» Андрея Свечникова (31-я в большинстве). Однако на большее их не хватило и точку в матче поставил своей шайбой форвард хозяев Брэди Ткачук, сделавший это на 56-й минуте.

Отметим, это четвертое подряд поражение «Каролины» и вторая победа в последних четырёх играх для «Оттавы».