Эдмонтон, Канада, 10 ноября, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Более 175 аварий произошло в канадском городе Эдмонтоне из-за первого снегопада в этом сезоне. Об этом 10 ноября сообщил телеканал Global News.

Mack Male Снегопад в Эдмонтоне

Как сообщили синоптики Национального метеобюро, снегопад в городе Эдмонтоне, расположенном в провинции Альберта, начался в ночь с 8 на 9 ноября, в городе выпало до 20 см снега. На дорогах образовались снежные заносы и гололедица, которые стали причиной 176 аварий, в которых пострадали 13 человек.

В городе работают 630 единиц снегоуборочной техники, снегопад продолжается. Метеорологи предупредили о резком понижении температуры до — 20 градусов.

Власти региона рекомендовали водителям воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильном снегопаде в Челябинской области. Высота сугробов составила 30−35 см, на дорогах сильные заторы.