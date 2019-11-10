Новгородская область, 12 мая, 2006, 17:47 — ИА Регнум. В Новгородской области утверждены персональные стипендии деятелям культуры и искусства. Как сообщили сегодня, 12 мая, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре областной администрации, соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Прусак .

Документом учреждены 11 персональных ежемесячных стипендий деятелям культуры и искусства в размере 1 000 рублей каждая. Персональная стипендия будет назначаться ежегодно в декабре приказом комитета культуры и туризма области сроком на один календарный год. Стипендиатами могут стать работники учреждений культуры и искусства, творческие работники и отдельные граждане, внесшие наиболее значительный вклад в развитие культуры и искусства области. Стипендии будут выплачиваться из средств, выделяемых комитету культуры и туризма области по областной целевой программе "Культура Новгородской области (2006-2010 годы)".