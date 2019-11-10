Денвер, США, 10 ноября, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

(сс) Sergei _ 5of7 Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш»

Игра прошла на льду арены «Пепси-центр» в Денвер и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

У победителей голы на счету Самуэля Жирара (16-я минута в большинстве), оформившего в матче дубль Кэйла Макара (31-я, 36-я) и Назема Кадри (58-я).

В составе проигравших шайбами отметились Эмиль Бекстрём (5-я в большинстве) и Зак Веренски (20-я).

Российский защитник «Колорадо» Владислав Каменев записал на свой счет одну результативную передачу. Ещё один российский защитник «Эвеланш» Валерий Ничушкин не смог отметиться в матче результативными действиями.

Отметим, это вторая подряд победа «Колорадо» за последние семь игр. Для «Коламбуса» это шестой поражение в семи последних матчах.