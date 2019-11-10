Токио, 10 ноября, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Победителями конкурса специалистов по кибербезопасности Pwn2Own стала команда Fluoroacetate, взломавшая несколько устройств от Amazon, Sony и Xiaomi. Об этом сообщается на сайте организатора конкурса Zero Day Initiative.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Второй в 2019 году конкурс Pwn2Own проводился в Токио. Это соревнование является одним из крупнейших «хакерских» конкурсов, на который собираются специалисты по кибербезопасности со всего мира.

Ведущие производители электроники предоставляют свои устройства, а также выплачивают вознаграждение за обнаруженные уязвимости. В ходе двухдневного конкурса специалисты занимались поиском уязвимостей в различных мобильных устройствах и устройствах умного дома (IoT).

Команде Fluoroacetate, в которую входят Ричард Чжу и Амат Кам, удалось удалось обнаружить уязвимости в Smart TV Sony X800G и Samsung Q60, умном дисплее Amazon Echo Show 5 и смартфонах Xiaomi Mi9 и Samsung Galaxy S10. По итогам конкурса команда Fluoroacetate получила $195 тысяч из общего призового фонда в размере $315 тысяч.

Отметим, конкурс специалистов по кибербезопасности Pwn2Own проводится инициативой Zero Day Initiative при поддержке японской компании Trend Micro дважды в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый в 2019 году конкурс Pwn2Own прошёл в марте в канадском городе Ванкувер. На этом конкурсе также победили Ричард Чжу и Амат Кам. Тогда им удалось обнаружить уязвимость в браузере бортового компьютера электромобиля Model 3 от компании Tesla.