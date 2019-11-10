Вашингтон, 10 ноября, 2019, 07:53 — ИА Регнум. О разморозке военной помощи Украине Госдепартаментом в размере около $140 млн. до решения по этому вопросу президента США Дональда Трампа сообщает 9 ноябряиздание Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

Как сообщают в издании, в Госдпартаменте получили консультацию юристов, которые сделали заключение о том, что Трамп не имел права «блокировать» расходы на военную помощь Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газета The New York Times ранее сообщала о том, что ранее администрация США ожидала, что президент Украины Владимир Зеленский выступит с заявлением о начале расследований деятельности на Украине Джозефа и Хантера Байденов. Однако, как отметили NYT, когда Зеленский узнал о разморозке военной помощи Соединенных Штатов Украине, он отменил это выступление.

Зеленский отказался объявлять о расследовании против Байденов — NYT