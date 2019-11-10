Вашингтон, 10 ноября, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уверенно переиграл хоккеистов «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

(сс) David Евгений Кузнецов в составе хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз»

Игра прошла на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей голами отличились российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов (1-я минута), Том Уилсон (6-я), Йонас Зигенталер (36-я) и оформивший в матче дубль Никлас Бекстрём (52, 60).

У проигравших голами отметились Макс Пачиоретти (9-я) и Райлли Смит (38-я).

Евгений Кузнецов также записал на свой счет в матче одну результативную передачу. Его российский одноклубник — защитник Дмитрий Орлов, отличился одной результативной передачей, теперь в его активе 8 (шайба + 7 результативных передач) очков. Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, это шестая подряд победа «Вашингтона», клуб с 29 очками является лидером турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Вегаса» пятое место в Западной конференции с 21 очком.