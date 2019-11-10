Вашингтон, 10 ноября, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Земельную реформу, открывающую рынок земли на Украине, поддержали во Всемирном банке. Об этом сообщили «Украинские новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Sale

«Земельная реформа нужна для того, чтобы украинские фермеры могли покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения, чтобы они имели доступ к кредитам», — сообщили во Всемирном банке.

По мнению финансовой организации, благодаря реформе, украинские фермеры смогут получить «надлежащую им прибыль за свой ценный актив».

Напомним, в сентябре украинское правительство одобрило закон о земельной реформе.

Следует отметить, что по данным социологического опроса, 73% граждан Украины категорически против снятия моратория на продажу земли.