Екатеринбург, 10 ноября, 2019, 07:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 11-летний ребёнок. Как сообщает информационный портал Е1, мальчик получил травмы и доставлен в городскую детскую больницу №9.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Скорая помощь

Инцидент произошёл 9 ноября на улице Высоцкого. Как пояснил водитель Ford Focus, он двигался со скоростью около 30 километров в час в тот момент, когда ребёнок на самокате неожиданно выехал на дорогу.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент в Екатеринбурге произошёл чуть более месяца назад. Так 6 октября восьмилетний ребёнок на самокате во дворе дома по улице Бебеля угодил под колёса такси. Мальчик получил травму челюсти и был доставлен в больницу.