Вашингтон, 10 ноября, 2019, 06:45 — ИА Регнум. Недовольный проходящей в Таскалусе, штат Алабама, акцией против президента США Дональда Трампа мужчина проткнул ножом огромный воздушный шар, изображающий Трампа в подгузниках. Сообщает 9 ноября Washington Post.

(сс) Michael Reeve Воздушный шар, изображающий Трампа в подгузниках

Акция протеста была приурочена к визиту в город президента США, который собирался присутствовать на футбольном матче университетской команды Алабамы.

Надутый противниками президента большой оранжевый шар, изображающий младенца-Трампа в подгузниках и со смартфоном в руках, получил удар ножом в спину.

Виновный был задержан полицией по горячим следам, однако «спасти» «бэби-Трампа» не удалось. Шар высотой более шести метров сдулся. По словам организаторов акции, для того, чтобы арендовать «бэби-трампа», они собрали около четырех тысяч долларов.

Мужчина отказался комментировать причины своего поступка.