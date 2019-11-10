Багдад, 10 ноября, 2019, 05:18 — ИА Регнум. В результате субботних (9 ноября) столкновений между протестующими и полицейскими в Багдаде погибло по меньшей мере шесть человек. Более сотни получили ранения, сообщает 10 ноября издание The Hindu со ссылкой на заявления иракских медиков.

Цитата из видео «More than 20 killed as anti-government protests grip Iraq» пользователя Al Jazeera English. youtube.com Протесты в Ираке

Сообщается, что пятеро погибших скончались от пулевых ранений. Причиной смерти шестого стал баллончик со слезоточивым газом, который был направлен в голову протестующего.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди признал ошибки политических партий страны. Всего с начала протестов в стране погибли около 270 человек.