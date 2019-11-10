Дакка, 10 ноября, 2019, 05:21 — ИА Регнум. Власти Бангладеш эвакуировали 2 млн человек, чтобы обезопасить их от приближающегося циклона «Бульбуль». Об этом сообщил директор Департамента по ликвидации последствий стихийных бедствий Шахадат Хоссейн местному изданию «Bdnews24».

(сс) Nazmulhlc Побережье Кокс Базар, Бангладеш

"Более 2 млн человек были эвакуированы в безопасные районы», — сказал Хоссейн.

Также сообщается, что людей поместили в убежищах, расположенных в государственных учреждениях региона.

Ранее сообщалось, что власти эвакуировали 100 тыс. человек из прибрежной зоны.