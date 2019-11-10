Каир, 10 ноября, 2019, 04:55 — ИА Регнум. При заходе на посадку у украинского самолета в аэропорту египетского города Шарм-эль-Шейх произошло возгорание шасси. Об этом сообщает УНИАН.

(сс) JHenryW/Justus Weiss Международный аэропорт Шарм-эль-Шейх

«После приземления борта в результате утечки масла из гидравлической системы загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья», — сообщили в Министерстве гражданской авиации Египта.

Наземным экстренным службам аэропорта удалось быстро потушить возгорание.